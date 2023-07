Slaven Bilic ripartirà dall’Arabia Saudita. L’ex ct della Croazia, reduce da un’esperienza non esaltante in Premier League alla guida del Watford, è stato annunciato come nuovo allenatore dell’Al Fateh.

Questo il tweet ufficiale del club.

Delve deeper in the background of the newly appointed coach Slaven Bilic 🇭🇷 pic.twitter.com/qV7L31kE4J — AlFateh Saudi club (@EnFatehclub) July 8, 2023

Foto: twitter Al Fateh