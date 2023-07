Ufficiale: Bidstrup è un nuovo calciatore del Salisburgo

Nuovo acquisto per il Salisburgo, che nelle ultime ore ha messo a segno un colpo per il centrocampo: la società austriaca ha infatti ufficializzato l’arrivo di Mads Bidstrup. Classe 2001, mediano, il calciatore lascia il Brentford a titolo definitivo. Nell’ultimo anno ha giocato in prestito al Nordsjelland, collezionando 14 presenze. Ora per lui una nuova avventura, con la maglia del Salisburgo.

Foto: Sito ufficiale Salisburgo