Andrés Guardado e il Betis Siviglia: ancora un anno insieme. Il centrocampista messicano, 36 anni, era in scadenza ma si è legato per altri 12 mesi al club spagnolo. Arrivato a Siviglia nel 2017, Guardado ha raccolto in biancoverde 199 presenze, segnando 5 reti.

Foto: Instagram Betis