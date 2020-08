Ora è ufficiale. Dopo gli indizi del pomeriggio, il Betis Siviglia ha ufficializzato l’arrivo di Claudio Bravo. Portiere cileno classe 1983, Bravo era svincolato e ha firmato con il club spagnolo un contratto di un anno. Il portiere ha giocato, tra le altre, per Barcellona e Manchester City, oltre che per la Nazionale cilena. Vanta oltre 500 presenze in carriera.

Foto: Twitter Betis