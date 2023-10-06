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Ufficiale: Besiktas, si dimette il tecnico Gunes 

06.10.2023 | 21:48

Il Besiktas, con un comunicato ufficiale, annuncia le dimissioni del tecnico Senol Gunes. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha convocato un’assemblea generale straordinaria per approvare lo svolgimento delle elezioni presidenziali entro dicembre.

Foto: logo Besiktas