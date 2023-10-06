Ufficiale: Besiktas, si dimette il tecnico Gunes 

Il Besiktas, con un comunicato ufficiale, annuncia le dimissioni del tecnico Senol Gunes. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha convocato un’assemblea generale straordinaria per approvare lo svolgimento delle elezioni presidenziali entro dicembre.

Şenol Güneş’e Emekleri İçin Teşekkür Ederiz

Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı… pic.twitter.com/mE3I0M4Imn

— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 6, 2023