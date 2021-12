Sergen Yalcin non è più l’allenatore del Besiktas. Dopo i cinque gol incassati sul campo del Borussia Dortmund martedì sera, nell’ultima gara valida per la fase a gironi di Champions League, il club turco ha annunciato che il tecnico, in carica dal 29 gennaio 2020, ha consensualmente risolto il suo accordo.

Foto: Logo Besiktas