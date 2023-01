Ufficiale: Bertagnoli rinnova col Brescia fino al 2026

L’esterno Massimo Bertagnoli ha rinnovato il proprio contratto con il Brescia fino al 2026.

Questa la nota del club: “Brescia Calcio comunica il prolungamento di contratto con Massimo Bertagnoli. Il centrocampista delle Rondinelle rinnova fino al 30 giugno 2026. Arrivato nell’agosto 2021, il classe 1999 ex Chievo Verona, ha già totalizzato in maglia biancoblù 55 presenze e 4 gol. Il rinnovo fa parte della politica societaria volta all’orgoglio e all’attaccamento per questi colori, un segnale forte di fiducia, appartenenza e vicinanza, dopo il grave infortunio subito dal calciatore”.

Bertagnoli rinnova fino al 2026! 🔥 Siamo con te Massimo, ti aspettiamo presto in campo. 💙💡#BSFC#SerieBKT #Forzabrescia⚪️🔵🦁 pic.twitter.com/nJZeKqeexU — Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) January 4, 2023

Foto: twitter Brescia