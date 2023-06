Ufficiale: Bernasconi, Gondo, Nardi, Strizzolo, Zanimacchia tornano alla Cremonese

Pulizie di fine stagione per la Cremonese. Nella nota in cui veniva annunciato che non sarebbero state esercitate le opzioni per Johan Vasquez e Soualiho Meité, i lombardi avevano specificato pure: “Opzione di riscatto non esercitata, ove prevista, anche nei confronti dei calciatori della Cremonese trasferiti a titolo temporaneo presso altre società nella stagione 2022/23″. I giocatori descritti che tornano alla base sono quindi Lorenzo Bernasconi, dell’Atalanta, Cedric Gondo dell’Ascoli, Filippo Nardi della Reggiana, Luca Strizzolo del Modena e Luca Zanimacchia del Parma.

Foto: Instagram Cremonese