Ufficiale: Bernardotto al Teramo dall’Avellino

S.S. Teramo Calcio annuncia di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’U.S. Avellino 1912, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Bernardotto. Il 24enne attaccante di origini capitoline, proviene da due annate condotte in Serie C con le maglie di Vibonese e Avellino, contraddistinte da nove centri complessivi, dopo essere esploso nel Lanusei (2018/19 in Serie D), quando mise a referto la bellezza di sedici marcature e vivendo precedentemente nella stessa categoria anche le esperienze con Trastevere e Anzio. Bernardotto, da questo pomeriggio, è regolarmente a disposizione dello staff tecnico biancorosso.