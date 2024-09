Barcellona, Bernal sarà assente per un anno. Il comunicato

Marc Bernal, giovanissima promessa del Barcellona, si è sottoposto questa mattina ad un intervento chirurgico per la riparazione del legamento crociato. Il classe 2007, infortunatosi nel match contro il Rayo Vallecano, sarà fuori dai campi da gioco per un anno, come comunicato dal club blaugrana.

Il comunicato: “Marc Bernal è stato sottoposto con successo questa mattina a un intervento chirurgico per riparare una lesione al legamento crociato anteriore sinistro e al menisco esterno, eseguito dal dott. Joan Carles Monllau presso l’Hospital de Barcelona, ​​sotto la supervisione dello staff medico del club. Il tempo di recupero stimato è di 12 mesi”.

Foto: Instagram Bernal