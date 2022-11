Ufficiale: Benzema salta il Mondiale. Deschamps: “Sono triste per Karim ma fiducioso di poter far bene lo stesso”

Con una nota sui canali ufficiali, la Francia ha annunciato il forfait di Karim Benzema dal Mondiale in Qatar.

Queste le parole del CT, Didier Deschamps: “Sono estremamente triste per Karim, per lui questo Mondiale era un obiettivo importante. Nonostante questo nuovo colpo per la squadra, ho piena fiducia nel mio gruppo. Faremo di tutto per affrontare l’immensa sfida che ci attende”.

🗣️ « Je suis extrêmement triste pour Karim qui avait fait de cette Coupe du Monde un objectif majeur. Malgré ce nouveau coup dur, j’ai toute confiance en mon groupe. Nous allons tout faire pour relever l’immense défi qui nous attend. » Didier Deschamps https://t.co/sHiPETfLFS — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2022

Foto: twitter Francia