Ufficiale: Benzema firma con l’Al-Ittihad

Ora è ufficiale. Karim Benzema vola in Arabia Saudita dove ha firmato un contratto valido fino al 2026 con l’Al Ittihad, club che ha vinto l’ultimo campionato saudita. Sarà avversario diretto del suo ex compagno al Real, Cristiano Ronaldo, che gioca nell’Al-Nassr.

Questo l’annuncio del club: “Benzema è qui. Una nuova tigre pronta a ruggire. Benvenuto”.

