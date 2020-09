Ufficiale: Benevento, rinnovi di un anno per Maggio e Gori

Il Benevento ha annunciato ufficialmente di aver rinnovato per una stagione i contratti di Christian Maggio e Piergraziano Gori. Questo il comunicato del club sannita: “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale dei calciatori Piergraziano Gori e Christian Maggio. Ghigo Gori, decima stagione in giallorosso, quattro promozioni e 161 presenze, e capitan Maggio, 55 presenze e 5 goal, hanno sottoscritto con il club sannita un contratto fino al 30 giugno 2021”.