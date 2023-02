Ufficiale: Benevento, dopo l’esonero arriva anche la risoluzione consensuale con Cannavaro e il suo staff

A due giorni dall’esonero di Fabio Cannavaro, il Benevento ha pubblicato una nota per comunicare la risoluzione consensuale con il tecnico italiano e il suo staff. Di seguito il comunicato del club: “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo, con il Signor Fabio Cannavaro ed il suo staff, per la risoluzione consensuale dei rispettivi contratti.La società ringrazia i Signori Fabio Cannavaro, Paolo Cannavaro, Jordi Garcia, Cotugno Patrizio Franco e Troise Francesco per aver concesso al Benevento Calcio la massima disponibilità, rinunciando a quanto dovuto, e augura a tutti di ottenere, sin dai prossimi incarichi, grandi soddisfazioni”.

Foto: Twitter Ufficiale Cannavaro