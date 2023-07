Ufficiale: Benedetti è un nuovo calciatore del Benevento

Nuovo rinforzo per il Benevento: il club campano ha infatti raggiunto l’accordo con Amedeo Benedetti. Il calciatore si è svincolato dal Pordenone, club che non si è iscritto al prossimo campionato di Serie C. Ecco la nota della società: “Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore di Rovereto, classe 1991, Amedeo Benedetti.

Benvenuto Amedeo!”

