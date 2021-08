Ufficiale: Benedetti e Marconi dal Pisa all’Alessandria

L’Alessandria ha annunciato tramite i propri canali ufficiali un doppio innesto dal Pisa: si tratta del difensore Simone Benedetti e dell’attaccante Michele Marconi. Firma fino al 2023 per entrambi, per Marconi si tratta di un ritorno ai Grigi. Ecco il comunicato:

“L’Alessandria comunica l’ingaggio a titolo definitivo fino al 30 giugno 2023 dal Pisa del difensore Simone Benedetti. Benedetti, 29 anni, 83 gare in due stagioni e mezza, in serie B in maglia nerazzurra, difensore centrale tra i più affidabili ed esperti della categoria, ha giocato 324 partite in carriera, di cui 31 in serie C, con 2 due campionati vinti: in serie B (Cagliari 2015/16) e serie C e(Pisa 2018/19). Cresciuto calcisticamente nei vivai di Torino e Inter, vanta 52 gare nelle nazionali giovanili. Benarrivato Simone!

Torna in Grigio Michele Marconi che con 47 gol in 157 partite è il sesto miglior marcatore della storia dell’Alessandria.

Di lui ricordiamo i 4 gol nella doppia finale con la Viterbese, determinanti per la conquista della Coppa Italia di Serie C nel 2017/18.

Marconi, 32 anni, punta centrale, 411 gare in carriera con 121 gol, ingaggiato a titolo definitivo fino al 30 giugno 2023, arriva da Pisa dove, nelle due ultime stagioni in B è andato in rete 28 volte in 65 gare, risultando uno tra i migliori realizzatori della categoria. A Michele il bentornato più affettuoso da tutti noi”.

Foto: Twitter Alessandria