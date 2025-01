Ufficiale: Benatia è il nuovo direttore sportivo del Marsiglia

Promozione per Mehdi Benatia: è il nuovo direttore sportivo dell’OM. Di seguito io comunicato: “L’Olympique Marsiglia è lieta di annunciare la nomina di Medhi Benatia alla carica di Direttore sportivo. Dopo aver lavorato come consigliere sportivo dal novembre 2023, Medhi Benatia continua l’avventura in un club a lui caro al fianco del presidente Pablo Longoria, che ha voluto il suo ritorno all’OM.

Pienamente coinvolto insieme al Presidente nel lancio dell’ambizioso progetto sportivo a lungo termine e nel mercato di mercato portato avanti la scorsa estate, Medhi Benatia viene così nominato Direttore Sportivo del club. Formatosi all’OM, ha giocato in alcuni dei più prestigiosi club europei, tra cui Bayern Monaco e Juventus; l’ex capitano della selezione marocchina dirige ora l’intera politica sportiva del club, dal centro tecnico alla prima squadra”.

Foto: Instagram OM