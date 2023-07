Ufficiale: Benalouane rescinde con il Novara

Il Novara ha reso noto di aver rescisso il contratto del difensore Yohan Benalouane. L’ex Leicester era arrivato nella squadra piemontese un anno fa. In Italia ha vestito anche le maglie di Cesena, Parma e Atalanta. Di seguito il comunicato del Novara: “La Società Novara Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con Yohan Benalouane per la risoluzione consensuale del contratto. A Yohan un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”.

Foto: sito Novara