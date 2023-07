Hector Bellerin è un nuovo calciatore del Real Betis: la conferma è arrivata direttamente dal club biancoverde, per il calciatore pronto un contratto fino al 2028. Il calciatore aveva militato nel club nel 2021, prima di tornare al Barcellona e andare in prestito allo Sporting CP. Ora, per lui, il ritorno definitivo in biancoverde.

Foto: Sito ufficiale Real Betis