Ufficiale: Belgio, esonerato Domenico Tedesco

Si chiude l’avventura di Domenico Tedesco alla guida del Belgio, nel ruolo di commissario tecnico. La Federazione ha annunciato con un comunicato l’esonero dell’allenatore.

“La Nazionale chiude il suo capitolo con Domenico Tedesco. Grazie, Domenico, per il tuo impegno e la tua passione in questi ultimi due anni. Ti auguriamo tutto il meglio per il futuro”.

Non è stato ancora reso noto il nome del suo sostituto, anche se recentemente la stampa belga ha fatto i nomi di Rudi Garcia e Thierry Henry.

Foto: Instagram Belgio