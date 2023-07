Asmir Begovic riparte dall’Inghilterra: il portiere, ex Milan, ha infatti firmato un contratto con il QPR, club che milita in Championship. Begovic era svincolato dopo l’esperienza all’Everton. “Ho sentito diversi club, ma il QPR è stata la scelta giusta per me e la mia famiglia”, queste le sue dichiarazioni.

Foto: sito ufficiale QPR