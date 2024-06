Ufficiale: Bayern Monaco, Wanner passa in prestito all’Heidenheim

L’FC Bayern ha ceduto in prestito Paul Wanner all’Heidenheim fino alla prossima estate. Il 18enne attaccante ha maturato esperienza in prestito all’Elversberg in seconda divisione la scorsa stagione e ora avrà una possibilità nella massima serie tedesca. Wanner è entrato nel settore giovanile dell’FC Bayern nel 2018″.

Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern, si è espresso così: “Paul Wanner continua a crescere, ha giocato molto all’Elversberg, ha segnato gol e fornito assist ed è pronto per il livello successivo. L’obiettivo ora è imparare continuamente il livello della Bundesliga . Ha tutte le possibilità all’Heidenheim di fare un’altra grande mossa, con il club che gioca anche in Europa nella Conference League. Siamo molto soddisfatti dei suoi progressi e continueremo a stargli vicino”.

Foto: logo Bayern