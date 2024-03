Ufficiale: Bayern Monaco, rinnovo fino al 2029 per Mathys Tel

Bayern Monaco tra presente e futuro. Dopo la convincente vittoria di ieri in Champions contro la Lazio ed il conseguente passaggio ai quarti della competizione, è arrivata poco fa l’annuncio del rinnovo del contratto del giovane attaccante classe 2005 Mathys Tel. Per lui l’accordo in essere con i bavaresi è stato esteso fino al 2029. Queste le parole ai microfoni del canale ufficiale del club del giovane talento francese: “Questo rinnovo significa molto per me. Ho già imparato molto al Bayern, sia dentro che fuori dal campo. Monaco è diventata una casa per me e la mia famiglia, e anche i tifosi sono molto importanti per me. Non posso essere il giocatore che sono senza di loro. Quando giochi per il Bayern, vuoi sempre vincere ogni trofeo. Voglio segnare e segnare, giocare con cuore ed energia per il Bayern e dare tutto per questo club e i suoi tifosi.”

Foto: Twitter Bayern Monaco