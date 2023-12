Ufficiale: Bayern Monaco, Müller rinnova fino al 2025: “Sono felice che il viaggio continui”

Il Bayern Monaco ha ufficializzato il rinnovo fino al 2025 dell’attaccante Thomas Müller, che continua dunque il suo lunghissimo matrimonio con i bavaresi. L’attaccante tedesco ha così commentato la notizia del prolungamento tramite i canali ufficiali del Bayern Monaco: “Sono felice che il mio viaggio al Bayern continui. Voglio fare la mia parte per i successo di squadra. Per me è importante essere un’istituzione e aiutare a guidare la squadra. Voglio emozionare i nostri tifosi con i gol e la mia passione per il calcio”.

Foto: Instagram Muller