Ufficiale: Bayern Monaco, Dier ha rinnovato fino al 2025

Eric Dier resterà al Bayern Monaco per – almeno – un’altra stagione. Il difensore e centrocampista inglese, 30 anni, non tornerà al Tottenham: il club bavarese ha annunciato di aver rinnovato il contratto del giocatore fino al 30 giugno 2025, rispettando così “una clausola pre-concordata”. Dier era stato ceduto in prestito dagli Spurs nell’ultima finestra di mercato, inizialmente fino a giugno.

Foto: Instagram Bayern Monaco