Ufficiale: Baston passa all’Al-Ahli. Nuova avventura in Arabia Saudita per l’ex Lazio

Nuova avventura per Bastos. L’ex Lazio, rientrato all’Al-Ain dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito tra le fila del Rostov, in Russia, si è trasferito ufficialmente all’Al-Ahli. Il centrale ha sottoscritto un contratto di durata biennale. Sui canali ufficiali del club, l’annuncio ufficiale e le prime foto con la maglia del nuovo club.

Foto: Instagram Al-Ahli