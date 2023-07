Ufficiale: Basile è un nuovo giocatore dell’Audace Cerignola

L’Audace Cerignola ha comunicato di aver ingaggiato il difensore Christian Basile. Per lui si tratta di un ritorno. La nota del club: “Christian Basile, promettente terzino già visto all’opera nell’Audace Cerignola nell’anno della storica promozione, in prestito dalla Spal (proprietaria del cartellino), è tornato a vestire la maglia dei pugliesi, dopo un’annata alla Cavese in Serie D, dove ha giocato 14 partite e sfiorato la vittoria del campionato”.

Foto: Facebook Audace Cerignola