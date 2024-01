Ufficiale: Barrenetxea rinnova fino al 2030 con la Real Sociedad

L’attaccante originario di San Sebastian, Ander Barrenetxea, rinnova fino al 2030 con la Real Sociedad, città madre anche della stessa squadra spagnola. Ecco il tweet da parte del 22enne:

“È una grande soddisfazione rinnovare con la Real Sociedad. Il club ha un grande progetto per il futuro. Sono felice e grato. Siamo molto ansiosi ed entusiasti di affrontare questo mese in cui abbiamo tante cose in gioco”.

Foto: Twitter Real Sociedad