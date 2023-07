Ufficiale: Barnes è un nuovo calciatore del Newcastle

Harvey Barnes è ufficialmente un nuovo calciatore del Newcastle: il 25enne arriva dal Leicester, ecco la nota ufficiale della società bianconera.

“Il 25enne ha firmato un contratto quinquennale e diventa il terzo acquisto estivo dei Magpies dopo gli arrivi del promettente attaccante Yankuba Minteh e del centrocampista della nazionale italiana Sandro Tonali.

Barnes si unisce alla squadra di Eddie Howe dal Leicester City, dove è arrivato attraverso l’accademia giovanile del club.

Durante il suo periodo con i Foxes, ha collezionato 187 presenze in prima squadra e ha vinto la FA Cup, oltre ad essere stato convocato a livello internazionale senior dall’Inghilterra.

Nonostante la retrocessione della scorsa stagione, Barnes ha registrato il miglior ritorno da gol della sua carriera in Premier League, segnando 13 reti per finire come capocannoniere del club”.

Foto: Sito ufficiale Newcastle