Ufficiale: Barison dal Sudtirol al Trento

Cambio di squadra ma non di regione per, che passa dalal Trento.Questa la nota: “L’FC Südtirol comunica di aver ceduto alla società A.C. Trento (Serie C) a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore. Il difensore centrale, nato a Dolo (Venezia) il 3 agosto 1994, era arrivato in biancorosso la scorsa estate a titolo definitivo dal Pordenone Calcio per legarsi al club biancorosso con un contratto biennale, ovvero fino al 30 giugno 2024. Cresciuto nelle giovanili del Padova, ha giocato in C con Perugia, Bassano (in due distinti periodi) e Arezzo. Ha vestito la maglia dei neroverdi friulani nelle ultime quattro stagioni – quella della promozione in serie B e le tre successive tra i cadetti. Nella finestra di mercato del gennaio scorso era stato girato a titolo temporaneo (prestito) allo stesso Trento. FC Südtirol ringrazia Alberto Barison per il contributo fornito e gli augura un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni “.