Ufficiale: Bari, dopo Costa dal Napoli arriva anche Folorunsho

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la Virtus Francavilla ha reso nota la cessione di Folorunsho al Napoli. Ecco il comunicato: “Virtus Francavilla Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definito il calciatore Michael Ijemuan Folorunsho all’SSC Napoli. La società ringrazia Michael per l’impegno profuso e nei due anni in biancazzurro e augura un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”. Dopo Costa, anche il centrocampista classe ’98 verrà girato in prestito al Bari.