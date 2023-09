Ufficiale: Bari, Celiento rinnova fino al 2026 e passa in prestito alla Casertana

SSC Bari rende comunica che è stato trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega il difensore classe ’94 Daniele Celiento al Club biancorosso, ora in scadenza nel giugno ’26. Nel contempo la Società biancorossa rende noto di aver trovato l’accordo con la Casertana FC per la cessione in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione dei diritti alle prestazioni sportive del difensore campano fino al termine della stagione corrente.

Foto: twitter Bari