Ufficiale: Bari, arriva il rinnovo per Scavone

Il Bari ha blindato il centrocampista Scavone: il giocatore ha firmato il rinnovo di contratto con il club pugliese. Ecco il comunicato ufficiale:

“SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega il centrocampista Manuel Scavone alla Società biancorossa, ora in scadenza a giugno 2023. Dopo una stagione in prestito vissuta da protagonista in Serie B, Scavone ha sposato a pieno la politica societaria, tornando così per la terza volta in carriera a vestire il biancorosso: per lui già 41 presenze e 2 gol con la maglia dei ‘galletti’. Felici di continuare insieme Manuel!”.

FOTO: Facebook Bari