Ufficiale: Baselli è un nuovo calciatore del Como

Daniele Baselli, come già anticipato, è un nuovo giocatore del Como. Ecco il comunicato apparso sul sito del club: “Como 1907 è lieta di comunicare l’ingaggio di Daniele Baselli fino al giugno del 2024. Centrocampista classe 1992, è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, debuttando in Serie A nella stagione 2013/14. È poi passato al Torino, dove in 7 stagioni ha collezionato 191 presenze tra Serie A e coppe, siglando 21 goal e arrivando anche a vestire la maglia della nazionale”.

