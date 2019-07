Ufficiale: Barcellona, preso Abe dai Kashima Antlers

Nuovo acquisto per il Barcellona. Si tratta di Hiroki Abe, giapponese classe 1999. Il club catalano ha trovato l’accordo con il Kashima Antlers, squadra di J1 League, il massimo campionato nipponico, nella quale il 20enne milita dal 2017 e con il quale nel 2018 ha vinto il premio di miglior giovane del campionato. Nel club, Abe ha giocato come attaccante, ma in Nazionale ha anche svolto il ruolo di centrocampista. Ad annunciarlo è stato proprio il Kashima Antlers su Twitter.

