Ufficiale: Barcellona, il talento Anaya rinnova fino al 2027

Il Barcellona ha raggiunto un accordo con il giocatore Joan Anaya per il rinnovo del suo contratto una volta terminata la sua esperienza nel settore giovanile. In questo modo, il terzino destro sarà legato al club fino al 30 giugno 2027 e la prossima stagione farà parte del Barça Atlètic. Il calciatore catalano, che ha fatto parte della Juvenil A in questa stagione, ha fatto il suo debutto con la squadra riserve il 18 novembre 2023.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FC Barcelona B (@fcbarcelonab)

Foto: Instagram Barcellona