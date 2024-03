Ufficiale: Barcellona, dimissioni per il vicepresidente finanziaro Romeu. La nota

Dimissioni in casa Barcellona a pochi giorni dalla qualificazione ai quarti di Champions League. Secondo quanto riportato sul proprio sito ufficiale dal club blaugrana, Eduard Romeu, vicepresidente dell’area economica della società, ha presentato le proprie dimissioni . Di seguito la nota integrale:

“Il Barcellona informa sui propri canali ufficiali che Eduard Romeu, Vicepresidente dell’Area Economica del Club, ha presentato le proprie dimissioni al Presidente Joan Laporta per “incompatibilità con la sua piena dedizione al lavoro professionale”. Il Presidente Laporta ha accettato le dimissioni ringraziandolo per il lavoro svolto alla guida dell’Area Economica del Club, incentrato sullo sviluppo del piano di redditività messo in atto durante questo mandato e che è riuscito a ribaltare la situazione finanziaria dell’istituzione blaugrana.”

Foto: sito Barcellona