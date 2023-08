Ufficiale: Barcellona, ceduto Araujo in prestito al Las Palmas

Julián Araujo (13/08/2001, Lompoc, California) rinforza la corsia di destra del Las Palmas e arriva in prestito dal Barcellona ​​​​fino al 30 giugno 2024.

Formatosi alla ‘Barça Academy’ in Arizona, ha giocato nei Los Angeles Galaxy e a gennaio di quest’anno ha firmato per il Barcellona. Il suo esordio in blaugrana è arrivato il 6 giugno, nell’amichevole che il Barcellona ha disputato contro il Vissel Kobe, in Giappone. Julián Araujo è nazionale del Messico, squadra con la quale ha giocato 10 partite. Il giocatore, che oggi ha superato le visite mediche, sarà presentato domani, dopo la seduta di allenamento, intorno alle 13, nella sala stampa della Ciudad Deportiva.

Foto: twitter Las Palmas