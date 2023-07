Ufficiale: Barbieri si trasferisce al Pisa in prestito dalla Juventus

Tommaso Barbieri è un nuovo calciatore del Pisa: l’annuncio ufficiale è stata dato dalla stessa società toscana, operazione con la Juventus in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Ecco la nota del club:

“Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto di riscatto e controriscatto, dalla Società F.C. Juventus il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Barbieri.

Difensore esterno, classe 2002, Barbieri ha già alle spalle 76 presenze in Serie C con le maglie del Novara e della Juventus Next Gen. Per lui anche 3 presenze in Serie A e 1 in Champions League con la Juventus oltre ad una lunga trafila nelle Nazionali giovanili Azzurre (Under 17, Under 18 e Under 20)

Il calciatore è già a disposizione dello staff tecnico nel ritiro di Rovetta”

Foto: Twitter ufficiale Juventus Next Gen