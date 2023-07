Il 20enne gambiano Bamba Susso è un nuovo giocatore dell’Aluminij, squadra slovena che lo ha preso in prestito dal Pisa. Tra l’altro, il giocatore è una vecchia conoscenza del campionato sloveno, visto che l’anno scorso ha giocato in prestito al ND Bilje. A dare l’ufficialità della notizia è stato l’Aluminij con un comunicato.

Foto: Twitter Pisa