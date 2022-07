Ufficiale: Bamba dal Pisa va in prestito al ND Bilje

Il trasferimento in prestito di Susso Bamba, dal Pisa al ND Bilje è ufficiale. Questa la nota del club toscano: “Il Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo temporaneo alla società ND Bilje (Slovenia) il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Susso Bamba al quale rivolgiamo i migliori auspici per questa nuova esperienza professionale”

Foto: twitter Pisa