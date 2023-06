Ufficiale: Balzaretti non sarà più il ds del Vicenza

Il Vicenza con una nota ufficiale sul proprio sito ha reso noto che dal 30 giugno Davide Balzaretti non sarà più il ds della società. Il comunicato: “La Società LR Vicenza comunica che, alla scadenza contrattuale prevista al 30 giugno 2023, non proseguirà la collaborazione con il Direttore Sportivo Federico Balzaretti, di comune accordo Il Club biancorosso desidera ringraziare Federico per l’impegno profuso, la passione dimostrata e il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera professionale”.

