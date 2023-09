Con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, l’Adana Demirspor ha comunicato ufficialmente il ritorno di Mario Balotelli in Turchia. L’ex attaccante di Inter, Milan e Manchester City, ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo, tornando nel club in cui ha giocato nella stagione 2021-2022.

Foto: Twitter Adana Demirspor