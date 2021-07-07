Ultimo aggiornamento: mercoledi' 07 luglio 2021 17:00

Ufficiale: Balotelli all’Adana Demirspor

07.07.2021 | 17:00

Mario Balotelli è un nuovo giocatore dell’Adana Demirspor. L’attaccante classe ’90 ha firmato un contratto di tre anni con il club turco.

Questo il tweet ufficiale del suo annuncio:

Foto: twitter Adana Demirspor