Ufficiale: Balotelli all’Adana Demirspor
07.07.2021 | 17:00
Mario Balotelli è un nuovo giocatore dell’Adana Demirspor. L’attaccante classe ’90 ha firmato un contratto di tre anni con il club turco.
Questo il tweet ufficiale del suo annuncio:
Tarih: 7 Temmuz 2021 Çarşamba
Bugün Adana Demirspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario #Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak.🔥#İkiDeli pic.twitter.com/awkNqMdoB0
— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 7, 2021
Foto: twitter Adana Demirspor