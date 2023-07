Ufficiale: Balla Mane da Bari alla Recanatese

Mousse Balla Mane, terzino di proprietà del Bari, è un nuovo giocatore della Recanatese, squadra della Serie C che lo ha preso in prestito. L’anno scorso ha giocato, sempre in prestito, al Montevarchi. Questo l’annuncio della società pugliese: “SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo con l’U.S. Recanatese per la cessione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe ’03 Moussa Balla Mane”.

Foto: sito Bari