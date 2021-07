Ufficiale: Bajić al Brescia in prestito dall’Udinese

Colpo in attacco per il Brescia: dall’Udinese arriva il centravanti bosniaco Riad Bajić. Ecco il comunicato ufficiale del club lombardo. “Brescia Calcio comunica il tesseramento di Riad Bajić in prestito dall’Udinese. L’attaccante di Sarajevo, classe 1994, nella passata stagione ha vestito la maglia dell’Ascoli con cui ha realizzato 12 gol in 34 presenze”.

FOTO: Twitter Brescia