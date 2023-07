Ufficiale: Badelj rinnova con il Genoa

Il Genoa con un comunicato ufficiale ha annunciato il rinnovo del centrocampista Milan Badelj . Ecco il comunicato: “Dopo Kevin Strootman, ecco che un altro pezzo da novanta del centrocampo del Genoa ha apposto la sua firma sul prolungamento del contratto. Si tratta di Milan Badelj che ha così sancito la prosecuzione del rapporto lavorativo con la truppa rossoblu. Il giocatore classe 1989 era arrivato a Genova nel 2020 e a tutt’oggi ha vestito la maglia a quarti rossa e blu in 90 circostanze realizzando 5 reti. Intanto la squadra prosegue nei test e nel lavoro in palestra in attesa della partenza per la Val di Fassa che avverrà il prossimo 10 luglio, lunedì. Oggi la squadra ha ritrovato il prato verde del Centro Sportivo Signorini per una seduta atletica inframezzata da varie pause per combattere una calura che è in graduale ma sensibile aumento”.

Foto: Milan-Badelj-Genoa