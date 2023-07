Ufficiale: Azpilicueta lascia il Chelsea in lacrime: “E’ difficile esprimere a parole cosa provo”

Cesar Azpilicueta lascia il Chelsea rilasciando una intervista di saluto ai canali ufficiali del club: dopo 11 stagioni, il capitano lascia la squadra londinesee si prepara a cominciare una nuova tappa della sua carriera, nell’Atletico Madrid.

“È difficile esprimere a parole quello che sento. È stato incredibile e per questo ringrazio tutti”.

Nel tweet il video del suo saluto finale:

We are bidding an emotional farewell to a Chelsea great.

Thank you for everything, @CesarAzpi. 💙 pic.twitter.com/wHDcALJX5m

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 6, 2023