Ufficiale: AZ Alkmaar, il tecnico Jansen rinnova fino al 2025

L’AZ Alkmaar ha annunciato il rinnovo contrattuale del tecnico Pascal Jansen. L’olandese ha firmato fino al 30 giugno 2025. Il club è quarto in Eredivisie con 53 punti in 26 partite, mentre in Europa hanno raggiunto i quarti di finale di Conference League. L’AZ Alkmaar dovrà affrontare l’Anderlecht dopo aver superato la Lazio di Maurizio Sarri. Di seguito l’annuncio ufficiale della società olandese.

🖊️ 𝗦𝗶𝗴𝗻𝗲𝗱 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗲𝗮𝗹𝗲𝗱! 🤝 Na het eerdere mondelinge akkoord heeft Pascal Jansen zijn handtekening gezet onder een nieuw contract tot medio 2025!#AZ — AZ (@AZAlkmaar) March 22, 2023

Foto: Twitter ufficiale AZ Alkmaar