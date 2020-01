Ufficiale: Avellino, rinnovo fino al 2021 con opzione per il tecnico Capuano

Rinnovo di contratto per Eziolino Capuano. L‘Avellino, attraverso una nota sul proprio sito, ha ufficializzato l’accordo con il tecnico per il prolungamento fino a giugno 2021, con opzione per il 2022. Anche il vice di Capuano, Giuseppe Padovano, ha firmato il nuovo accordo.

Foto: sito ufficiale Rieti